Выход из образа

Английская певица Чарли XCX выпустила альбом с песнями из новой экранизации романа «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Для Чарли XCX это не просто опыт кинокомпозиторства, но часть кампании по собственному ребрендингу. С трансформациями артистки ознакомился Игорь Гаврилов.

Предыдущий студийный альбом «brat» (2024) стал звездным часом Чарли XCX (Шарлотты Эйтчинсон). К маркетинговой кампании подключились ее коллеги-звезды: многие увидели себя в образе, созданном госпожой Эйтчинсон. В контексте промокампании альбома «brat» называли себя люди, манифестирующие независимость и бескомпромиссность и при этом ведущие хаотичную и малопрогнозируемую жизнь. Успех «brat» сделал ее в общей сложности трехкратной лауреаткой Grammy и пятикратной обладательницей BRIT Awards.

Однако уже летом 2025 года на концертах Чарли XCX срывала занавес с символикой альбома и говорила: «Лето "brat" подходит к концу». Образ себя исчерпал. А в ноябре 2025-го в свет вышел совместный клип Чарли XCX и Джона Кейла «House». Его представляли как часть будущего саундтрека к фильму Эмиральд Феннел «Грозовой перевал».

Предложение Феннел создать саундтрек стало для певицы спасением от выгорания, которое настигло ее во время бесконечных гастролей и промособытий вокруг «brat».

Чарли XCX и Джон Кейл на первый взгляд находятся на противоположных полюсах современной музыки. Шарлотта Эйтчинсон — олицетворение массовой культуры, героиня светских хроник, поп-хитмейкер. 83-летний Джон Кейл — один из создателей легендарной группы The Velvet Underground, неутомимый экспериментатор и архитектор рок-авангарда 1960-х. Разница в возрасте у них составляет 50 лет.

Музыку для «Грозового перевала» Чарли XCX начала писать в конце 2024 года. В документальном фильме Тодда Хейнса «The Velvet Underground» певица услышала фразу Джона Кейла: «Песни должны быть элегантными и брутальными». Эти слова запали ей в душу. Уже написав ряд песен для фильма, она решила показать их Кейлу. Из этого материала валлийского музыканта заинтересовала прежде всего песня «House». По ее мотивам он написал небольшое стихотворение в прозе, которое вошло в композицию без изменений. Музыканты вместе снялись в клипе «House». Получилось идеальное готическое видео, в котором, как и положено, преобладал черный цвет: распущенные волосы певицы, вороньи силуэты и нервный вороной конь.

Spoken word, минималистичные струнные и кульминационный, индустриальный аккорд — песня за три минуты объяснила публике, что теперь история «brat» в прошлом. И, возможно, от англичанки стоит ждать чего-то вроде «Lux» Росалии — радикального эксперимента с сильным вторжением немассовых музыкальных стилей.

Если бы Чарли XCX хотела за счет звезды старой школы расширить аудиторию, она бы обратилась к кому-нибудь из здравствующих стадионных классиков — Мику Джаггеру, Роджеру Долтри или Боно. Но она выбрала мастера, работающего для более скромной, но и более просвещенной меломанской прослойки. И это стало действительно резким поворотом в сторону от проторенной альбомом «brat» дороги.

Однако в полном смысле радикальной на только что вышедшем альбоме «Wuthering Heights» оказалась только открывающая его песня «House».

Второй трек «Wall Of Sound» хотя также лишен какого-либо поп-бита и держится на струнных паттернах, но мелодически это уже почти типичная Чарли XCX, чьи вокальные дорожки наслаиваются друг на друга. А третья — «Dying For You» — выглядит как конвенциональный поп, в который по заданию кинорежиссера добавили оркестровые элементы. Этот трек легко представить себе на традиционных шоу Чарли XCX, которые больше похожи на рейвы. Медленные композиции на альбоме чуть больше похожи на эфемерный дрим-поп, чем можно было бы ожидать от современной певицы. «Chains Of Love» — чистая романтика 1980-х (но с непременной дозой эпичного киновайба), а «Eyes Of The World» — широкоформатный дуэт с утратившей позиции звездой 2010-х Скай Феррейрой. В целом у Чарли XCX получился альбом, который ее верные поклонники примут как вполне привычный продукт, а присутствие струнных, заточенных под dolby surround, их точно не спугнет.

В самом же фильме контраст исходного материала и звуковой дорожки не бросается в глаза. Это не «Ромео и Джульетта» База Лурмана с современным Лос-Анджелесом и Radiohead за кадром, не «дискотечный» «Мулен Руж» и не хип-хоповый «Хэмилтон». Фоном в «Грозовом перевале» по большей части звучат традиционные темы кинокомпозитора Энтони Уиллиса, который работал с Феннел на ее прошлом проекте «Солтберн».

Связь Чарли XCX c кинематографом не ограничивается «Грозовым перевалом». На фестивале в Санденсе показали мокьюментари «Момент», где Чарли XCX вместе с известными киноартистами разыгрывает историю создания концертного фильма во время турне в поддержку альбома «brat». Судя по первым комментариям, у певицы получилось смешно и сумасбродно — по-bratски. В российский прокат «Момент» выйдет 23 апреля.