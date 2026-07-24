В Челябинской области вынесли приговор фигурантам дела о незаконном обороте оружия

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал организатора преступной группы и его соучастников виновными в незаконном обороте оружия. Лидеру назначили три года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а пособникам — ограничение свободы в течение года. Об этом сообщает управление ФСБ РФ по Челябинской области.

Установлено, что фигуранты хранили оружие в тайниках. У них изъяли самодельно изготовленную мелкокалиберную винтовку, 68 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 мм, три электродетонатора и два отрезка детонирующего шнура с взрывчатым веществом.

Уголовные дела расследовал следственный отдел УФСБ РФ по Челябинской области.