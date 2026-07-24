Уральский медиафутбольный клуб «СиндЕкат» сыграет в Кубке России

Екатеринбургский медиафутбольный клуб «СиндЕкат» впервые в истории клуба станет участником розыгрыша Кубка России, об этом сообщили в пресс-службе клуба. Команда объединится с футбольным клубом «Красное Знамя» из Ногинска и выступит на турнире под названием «Красное Знамя – СиндЕкат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «СиндЕкат» Фото: ФК «СиндЕкат»

Первый матч объединенной команды пройдет 29 июля в Санкт-Петербурге. Соперником станет ФК «Московская Застава — Кристалл».

Клуб «СиндЕкат» был основан в мае 2024 года. В составе медиафутбольной команды выступают бывшие профессиональные игроки, блогеры, стримеры и другие медийные личности. Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский стал игроком «СиндЕката».

Полина Бабинцева