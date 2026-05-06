Гимнаст Белявский стал игроком футбольного клуба «СиндЕкат» из Екатеринбурга

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский стал игроком уральской медиафутбольной команды «СиндЕкат», сообщили в пресс-службе медиаклуба.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Гимнаст Давид Белявский во время соревнований

«Рады видеть легенду мировой спортивной гимнастики в нашей команде. В заявку новичка внесем в ближайшее заявочное окно под ником WOLF с номером 96»,— отметили в пресс-службе «СиндЕката».

Давиду Белявскому 34 года. В его спортивной карьере — золото Олимпиады 2020 года в Токио в командном первенстве, серебро и бронза Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов мира, а также семь золотых медалей европейских первенств.

Полина Бабинцева