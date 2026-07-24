Набиуллина назвала временным ускорение роста цен

Составлено ИИ-Ассистентъ

Центральный банк России продолжает цикл смягчения денежно-кредитной политики, который начался после того, как в июне 2025 года ключевая ставка достигла пикового значения в 21%. С тех пор она снижалась несколько раз, в том числе на 1% в июне, на 2% в июле, на 1% в сентябре и на 0,5% в октябре, декабре и феврале 2026 года, прежде чем вновь снизиться в марте 2026 года. Тем не менее, по заявлению Эльвиры Набиуллиной, вероятность того, что потребуется дополнительное повышение ключевой ставки, в июне 2024 года выросла, и ЦБ не видел сигналов спада напряженности на рынке труда.

Банк России видит признаки замедления темпов роста экономики и охлаждения потребительского спроса, что может способствовать снижению инфляции. Однако он продолжает отмечать высокие инфляционные ожидания населения и предприятий, а также проинфляционные риски, связанные с дефицитом кадров. В более ранний период (2025 год) Банк России установил цель по инфляции в 4% к 2027 году, признавая, что одного месяца низкой инфляции недостаточно для достижения долгосрочной цели. В 2020 году инфляция в России достигла 4,9%, что стало максимальным показателем с 2016 года, при этом ослабление национальной валюты было названо основной причиной её ускорения.