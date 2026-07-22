Годовая инфляция в России ускорилась до 5,84%

Инфляция в России на 20 июля составила 5,84% в годовом выражении против 5,62% неделей ранее. Об этом сообщило Минэкономики. По данным Росстата, с 14 по 20 июля темпы роста цен ускорились на 0,17%. За неделю показатель не изменился. С начала года цены выросли на 4,36%.

За неделю сильнее всего подешевели помидоры (–3,6%), огурцы (–3%), белокочанная капуста (–1,7%), лук репчатый (–1,5%) и картофель (–1,1%). Сахар-песок подорожал на 2,6%, куриное мясо — на 1,9%, гречневая крупа — на 1,2%.

По данным Банка России, в июне инфляция составила 6%. По оценкам опрошенных регулятором аналитиков, по итогам года темпы роста цен достигнут 6,2%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цены давят на прогнозы».