«Русское поле», «О чем пьют мужчины?» и «Старый орел»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдет третий Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле». На концертных площадках выступит Коста Лакоста и московский камерный ансамбль Simple Music Ensemble с хитами Майкла Джексона. В театрах и не только покажут спектакли «крик изнутри», «русская смерть» и «О чем пьют мужчины?». В кинотеатрах появятся фильмы «Старый орел», «Все, что мы потеряли» и мультфильм-триллер «Непокой».



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Фото: Ольга Воробьева KCB_000537_00001_1

Фото: Ольга Воробьева

Фестивали

На площади у Торгового центра 25 июля в третий раз развернется Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле». В этом году он объединит более 300 артистов из Республик Мордовия и Удмуртия, исполнителей из Белгорода, Перми, Уфы, Магнитогорска и Челябинска. Ведущий фестиваля — артист, шоумен, ведущий шоу «Маска» и «Аватар» Вячеслав Макаров. Масштабный проект объединит хоровые коллективы страны — от Уральского государственного камерного хора до Хоровой капеллы Башкортостана. Начало в 17:00. Стоимость билета 300 руб. 6+

Концерты

28 июля в Зале камерной и органной музыки «Родина» пройдет концерт-экскурсию. Директор Ирина Андреева, заслуженный работник культуры РФ, раскроет тайны челябинского органа, проведет по закулисью и завершит панорамой культурного центра под аккомпанемент органной музыки. Стоимость билета 600 руб. 6+

В ресторане «Максимилианс» 30 июля выступит Коста Лакоста – звезда неонового поп-рэпа, балансирующего на стыке ретро-попа, хауса и хип-хопа. Артист, известный по хитам с Лолитой и Ольгой Серябкиной, обещает насыщенный вечер с живым исполнением любимых песен. Стоимость билета от 4,2 тыс. до 5,8 тыс. руб. 18+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнитель Коста Лакоста

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Исполнитель Коста Лакоста

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Центре креативных индустрий «Свобода 2», в доме Simple Music 31 июля представят трибьют Майклу Джексону. Московский камерный ансамбль Simple Music Ensemble исполнит известные песни поп-короля — от Beat It до Stranger in Moscow. Стоимость билета от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. 0+

Спектакли

В «mini театре» 25 июля покажут спектакль «крик изнутри». Он рассказывает об истории Билли Миллигана, который стал известен в 1970-х годах. Обвиняемый в ограблениях и изнасилованиях смог избежать наказания благодаря своему психологическому заболеванию — множественное раздвоение личности. Стоимость билета — 1000–1200 руб. 16+

29 июля в «mini театре» также представят спектакль «русская смерть». Он представляет собой зарисовку о застрявших между прошлым и будущим двух сестрах, которые встречают на пороге дома нежданного гостя. Спектакль расскажет, «справятся ли эти люди со своим одиночеством или дальше поплывут по зыбучим пескам своей жизни». Стоимость билета – 1000–1200 руб. 16+.

В пабе Horse Head 29 июля представят иммерсивную комедию «О чем пьют мужчины?». По сюжету в баре собираются друзья накануне свадьбы лучшего друга. Кто-то уже давно женат, кто-то в разводе, кто-то регулярно влюбляется и не может остановиться. «О том, каково это быть мужчиной в 21 веке, чего боится сильная половина, есть ли любовь после сорока, откуда берутся деньги — все это в спектакле»,— рассказывают авторы постановки. В ролях — Виктор Постовалов, Александр Новгородов, Сергей Юсупов, Дмитрий Павловский. Стоимость билета 1,4 тыс. руб. Дресс-код — «коктейль».

Выставки

В Челябинском центре искусств открылась выставка «Образы и смыслы» художницы Елены Апокиной. В экспозиции выставки будут представлены живописные и графические работы, гравюра на металле — офорт, выполненные в жанрах пейзаж, портрет, натюрморт. Вход свободный.

Кино

В челябинских кинотеатрах с 30 июля выйдет в прокат фильм «Старый орел». Дед Батраз Зелимханович уединенно живет в горном селе. Однажды к нему приезжает новый глава местной администрации Семен. Он сообщает о решении ликвидировать село. Как оказалось, Батраз — единственный житель села. Дед уезжать отказывается и решает превратить свое село в экодеревню, нынче популярную о туристов. В этом ему помогут сын и внуки. Главную роль сыграл Алик Караев. 12+

В кинотеатрах Челябинска с 30 июля также можно посмотреть мультфильм-триллер «Непокой». Двое друзей сворачивают с шоссе и останавливаются на ночь в провинциальном отеле «Роза». Наутро выясняется, что уехать отсюда невозможно, а постояльцы отеля начинают исчезать один за другим. 18+

С 30 июля в кино также выйдет фильм «Все, что мы потеряли». После смерти родителей молодая начинающая художница Леа забросила свои мечты и рисование. Перед многомесячной командировкой в Берлин ее брат просит своего лучшего друга Акселя временно приютить девушку. Этот человек постепенно становится для нее особенным, помогая Лее вернуть веру в себя. В главных ролях — Макси Иглесиас и Маргарида Корсейру. 18+

Ольга Воробьева