В РСПП призвали пересмотреть цель по инфляции в 4%
Достичь целевого показателя инфляции в 4% в текущих экономических условиях практически невозможно, считает вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев. По его мнению, Банку России стоит пересмотреть параметры таргетирования показателя.
Александр Мурычев отметил, что жесткое следование таргету плохо влияет на инвестиционный цикл. Он сослался на снижение инвестиций в основной капитал в первом квартале 2026 года (-14,3%) и низкие темпы роста ВВП — за последние пять месяцев прирост составил 0,2%.
По словам вице-президента РСПП, цели денежно-кредитной политики должны быть сбалансированы с задачами инвестиционного развития, модернизации промышленности и поддержания устойчивого экономического роста. Инфляционный таргет необходимо скорректировать, чтобы найти «более взвешенный баланс между контролем инфляции и восстановлением деловой активности», объяснил господин Мурычев.
Сегодня Центробанк в очередной раз понизил ключевую ставку — до 14%. В обновленном среднесрочном прогнозе регулятор повысил свои ожидания по инфляции на конец года до 6–7% с апрельских 4,5–5,5%.
Банк России последовательно придерживается политики таргетирования инфляции, устанавливая целью обеспечить ее снижение до 4%. Этот показатель остаётся неизменным на протяжении нескольких лет, несмотря на меняющиеся экономические условия. Регулятор подчеркивает, что достижение этой цели требует поддержания достаточно жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени.
Согласно прогнозам Центрального банка, возвращение инфляции к целевому показателю 4% ожидается к 2026 году. Однако существуют различные мнения аналитиков: некоторые предполагают, что инфляция достигнет 4% уже в 2025 году, в то время как другие считают, что это произойдет лишь в 2026 году или даже позже. При этом макроэкономисты выражали сомнения в достижимости этой цели к ранее заявленным срокам, а в феврале 2023 года ЦБ допускал превышение этого значения к концу года.