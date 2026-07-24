Банк России повысил прогноз по инфляции на 2026 год

Банк России опубликовал новый макроэкономический прогноз по итогам заседания по ключевой ставке. Регулятор ожидает, что к концу года инфляция составит от 6% до 7%.

Центробанк повысил прогноз по сравнению с предыдущим, апрельским. Тогда ожидалось, что показатель к концу года будет составлять от 4,5% до 5,5%. По данным Росстата на 20 июля, инфляция за неделю ускорилась до 5,84%.

На заседании 24 июля совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку до 14%. Прогноз на 2026 год: 14,5% — 14,6% среднегодовых. «С учетом того, что с 1 января по 26 июля 2026 года средняя ключевая ставка равна 15,0%, с 27 июля до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,7–14,0%», — объяснили в регуляторе.