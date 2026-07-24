Банк России повысил прогноз по инфляции на 2026 год
Банк России опубликовал новый макроэкономический прогноз по итогам заседания по ключевой ставке. Регулятор ожидает, что к концу года инфляция составит от 6% до 7%.
Центробанк повысил прогноз по сравнению с предыдущим, апрельским. Тогда ожидалось, что показатель к концу года будет составлять от 4,5% до 5,5%. По данным Росстата на 20 июля, инфляция за неделю ускорилась до 5,84%.
На заседании 24 июля совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку до 14%. Прогноз на 2026 год: 14,5% — 14,6% среднегодовых. «С учетом того, что с 1 января по 26 июля 2026 года средняя ключевая ставка равна 15,0%, с 27 июля до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,7–14,0%», — объяснили в регуляторе.
Банк России активно использует ключевую ставку в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией. В прошлые годы регулятор неоднократно сталкивался с превышением инфляционных прогнозов и был вынужден повышать ставку, что зачастую имело неожиданные последствия для рынка.
Например, в декабре 2024 года, несмотря на ускорившуюся инфляцию, Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 21%, что шло вразрез с ожиданиями аналитиков, прогнозировавших дальнейшее повышение до 23%. Такое решение объяснялось существенным ужесточением денежно-кредитных условий и замедлением кредитной активности, которые, по мнению ЦБ, создают предпосылки для снижения инфляции. Ранее, в 2021 году, регулятор также семь раз подряд повышал ключевую ставку, объясняя это борьбой с инфляцией и стремлением вернуть её к целевым 4%.
Центробанк постоянно отслеживает множество проинфляционных факторов, включая дефицит рабочей силы, инфляционные ожидания населения и бизнеса, волатильность рубля, а также мировые экономические тренды, такие как деглобализация и климатические изменения. Эти факторы усложняют прогнозирование инфляции и могут стать причиной дальнейших корректировок денежно-кредитной политики.
Целевой показатель инфляции в 4% был установлен ЦБ в 2016 году, и регулятор неоднократно подчеркивал свою приверженность этой цели, даже несмотря на то, что ее достижение часто откладывалось. Так, в апреле 2025 года ЦБ сообщил, что ожидает возвращение инфляции к цели только в 2026 году. Подобные переносы сроков и постоянная адаптация к меняющимся условиям являются характерной чертой инфляционной политики Центрального банка.