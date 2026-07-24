МЧС: в Свердловской области ожидается аномальная жара до 38 градусов

По данным синоптиков 25-29 июля местами в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7°С и более. В отдельных районах с 24 по 29 июля температура может подняться до 36-38°С. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В период жары спасатели призывают жителей региона соблюдать меры безопасности. Специалисты советуют по возможности оставаться дома. В течение дня рекомендуется закрывать окна, особенно если они выходят на солнечную сторону. Проветривать помещения лучше ночью, когда температура воздуха снижается. В МЧС рекомендуют пить достаточно жидкости и по возможности использовать кондиционеры для снижения риска перегрева.

Спасатели также напоминают, что нельзя оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях даже на короткое время. Перед поездкой на машине, которая долго стояла на солнце, рекомендуется открыть окна и двери для проветривания и включить кондиционер.

Из-за высокой температуры в регионе может осложниться пожароопасная обстановка. Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности. О любых возгораниях в лесной зоне, горении сухой травы или вдоль автотрасс специалисты просят незамедлительно сообщать по телефонам 101 или 112.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 23 июля стало самым теплым за 12 лет.

Полина Бабинцева