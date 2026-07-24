В Екатеринбурге 23 июля стало самым теплым за 12 лет

Среднесуточная температура в Екатеринбурге 23 июля превысила норму на 4,6° и достигла +24,1° — прошедший четверг стал самым теплым днем в городе с 2008 года, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В пятницу тепло продолжит распространяться по Свердловской области благодаря усилению антициклона над Южным Уралом и Казахстаном. Однако распространяющийся с северо-запада более холодный воздух вытеснил тропическую воздушную массу с территории Среднего Урала южнее. В течение дня над регионом ожидается формирование кучево-дождевой облачности с образованием гроз и локальных ливней.

Днем 24 июля в Екатеринбурге температура составит +29°..+31°, ожидаются переменная облачность, небольшой дождь с вероятностью грозы в 5%, ветер юго-западный, западный, 1-6 м/с. В субботу ночью +18°, днем +31°, в воскресенье — ночью +19°, днем +33°. В понедельник температура достигнет +35° и затем пойдет на спад: в город вернутся дожди.

Ирина Пичурина