Владимир Путин после посещения Иркутска направится в Омск

Президент России Владимир Путин прибыл на Иркутский авиационный завод (филиал ПАО «Яковлев» Объединенной авиационной корпорации «Ростеха»). Он осмотрит производственные мощности предприятия, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.

«Президента России сопровождают губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов»,— сообщила пресс-служба корпорации в своем Telegram-канале.

После посещения Иркутска Владимир Путин направится в Омск, где проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент посетил Иркутский авиазавод в продолжение совещания по развитию авиапромышленности, которое состоялось 24 июля в Подмосковье. «В продолжение темы было принято решение заехать в Иркутск перед Омском, где планируется мероприятие с Казахстаном»,— пояснил господин Песков.

Иркутский авиазавод является одним из крупнейших самолетостроительных предприятий России. Он работает с 1932 года. Специализируется на выпуске самолетов Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21.

Александра Стрелкова