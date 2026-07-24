Второй щит для проходки нижегородского метро обещают запустить в ближайшие дни

Тоннелепроходческий щит для строительства метро до станции «Сенная» в Нижнем Новгороде генподрядчик ГК «Моспроект-3» обещает запустить в ближайшие дни. Пусконаладочные работы в монтажном котловане за станцией «Горьковская» подходят к концу, сообщает Telegram-канал «Метро НН».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», этот щит начали собирать в мае, метростроевцы назвали комплекс «Евдокия». Всего от станции «Горьковская» в сторону будущей станции «Площадь Свободы» должны направить два китайских тоннелепроходческих комплекса.

Два тоннеля метро между площадью Свободы и площадью Сенной прокладывал щит «Владимир».

Завершить строительство метро до Сенной площади планируют в 2027 году, изначально срок был установлен на конец 2025 года.

Галина Шамберина