На улице Горького начали собирать проходческий щит для строительства метро

В Нижнем Новгороде на улице Горького метростроевцы начали собирать первый тоннелепроходческий комплекс. На стартовую площадку спустили четыре технические «телеги» с оборудованием для проходки.

По данным ГК «Моспроект-3», через несколько недель собранный щит должен начать проходку в сторону станции «Площадь Свободы». Длина проходки составит 730 метров.

Всего от станции «Горьковская» в сторону «Площади Свободы» планируют направить два тоннелепроходческих комплекса.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на продление Автозаводской линии метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная» заключили в 2021 году по цене 35,5 млрд руб. К концу 2025 года стоимость контракта выросла до 47,99 млрд руб.

Генеральным подрядчиком выступает ГК «Моспроект-3». Изначально станции на площади Сенной и площади Свободы хотели построить к 2026 году. Сейчас срок окончания строительства — 2027 год.

Андрей Репин