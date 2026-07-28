Почему инвесторы уходят из арендных квартир в гостиничные активы

На протяжении многих лет инвестиции в недвижимость ассоциировались прежде всего с покупкой квадратных метров. Однако сегодня все больше инвесторов рассматривают недвижимость не как объект владения, а как инструмент управления капиталом.

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО СЗ «Аврора»

Причина проста: меняются не только рынки, но и требования собственников к своим активам. Если раньше инвестор был готов самостоятельно заниматься поиском арендаторов, контролировать состояние объекта и решать операционные вопросы, то сегодня все большую ценность приобретает время.

По данным рынка, растет спрос на форматы, где недвижимость уже интегрирована в действующую бизнес-модель и не требует постоянного участия владельца. Одним из таких решений становится гостиничная недвижимость под управлением профессионального оператора.

Не квадратные метры, а работающий актив

Сегодня инвесторы выбирают не просто качественную недвижимость, а продуманную систему, где все работает на будущий результат. В проекте важны не только архитектура, дизайнерская отделка и полная готовность номеров к эксплуатации, но и то, что объект изначально спроектирован как гостиница: с профессиональным управлением, развитой инфраструктурой, сервисом и моделью, ориентированной на стабильную загрузку и доход.

Фактически речь идет уже не о покупке помещения, а о приобретении готового арендного бизнеса, где основные процессы выстроены заранее.

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО СЗ «Аврора»

Почему инвесторы уходят от самостоятельной аренды

Для многих собственников жилой или коммерческой недвижимости знакомы вопросы поиска арендаторов, организации ремонтов, контроля платежей и решения текущих эксплуатационных задач.

На практике такой формат требует постоянного внимания и зачастую превращается во вторую работу.

Поэтому все больше инвесторов выбирают модели, в которых операционное управление передано профессиональной команде. Такой подход позволяет сосредоточиться на собственном бизнесе, семье и других проектах, сохраняя при этом контроль над активом и его результатами.

Инфраструктура как фактор доходности

Отдельную роль в гостиничной недвижимости играет инфраструктура.

Фитнес-центры, бассейны, рестораны, кафе, коворкинги, конференц-пространства и сервисные функции повышают привлекательность объекта для гостей и напрямую влияют на уровень загрузки.

Сегодня конкурируют уже не отдельные номера и апартаменты, а полноценные экосистемы проживания и работы, способные привлекать разные категории гостей круглый год.

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО СЗ «Аврора»

Опыт оператора становится ключевым фактором

На фоне высокой конкуренции все большее значение приобретает не только сам объект, но и профессионализм управляющей компании. Для инвесторов это означает более понятную модель работы актива, прозрачные процессы управления и использование накопленного опыта в сфере гостиничного бизнеса.

Именно поэтому при выборе подобных проектов покупатели все чаще обращают внимание на репутацию оператора, историю реализованных объектов и качество операционной модели. В этом контексте показательным примером является сеть апарт-отелей YES – крупнейшая в России федеральная сеть в своем сегменте, работающая на рынке с 2011 года. Стандарты YES объединяют лучшие международные гостиничные практики и многолетний опыт управления апарт-отелями в российских условиях.

Предыдущая фотография БАШНИ YES изнутри: реальные интерьеры готовых номеров «Студио» и «Стандарт», представленных в новом шоуруме проекта Фото: Предоставлено пресс-службой ООО СЗ «Аврора» БАШНИ YES изнутри: реальные интерьеры готовых номеров «Студио» и «Стандарт», представленных в новом шоуруме проекта Фото: Предоставлено пресс-службой ООО СЗ «Аврора» БАШНИ YES изнутри: реальные интерьеры готовых номеров «Студио» и «Стандарт», представленных в новом шоуруме проекта Фото: Предоставлено пресс-службой ООО СЗ «Аврора» Следующая фотография 1 / 3

Новый подход к инвестициям

Сегодня на рынке формируется новый запрос. Инвесторы все чаще выбирают объекты, в которых уже предусмотрены все ключевые элементы будущего дохода: отделка, меблировка, сервисная инфраструктура, система управления и профессиональная команда эксплуатации.

Такой подход получил широкое распространение в гостиничной недвижимости, где доходность напрямую зависит не только от самого объекта, но и от качества управления, уровня сервиса и загрузки.

Фактически инвестор приобретает не квадратные метры, а работающую бизнес-модель.

Концепция «Все уже включено» отражает именно этот подход — когда собственник приобретает не набор квадратных метров, а работающий инструмент сохранения и приумножения капитала.

В условиях, когда время становится одним из самых ценных ресурсов, такой формат все чаще рассматривается как стратегическое решение для долгосрочного управления капиталом.

От недвижимости к готовому активу

Показательным примером такого подхода становится проект БАШНИ YES – первый за Уралом комплекс федеральной сети апарт-отелей YES.

Проект реализуется по принципу «Все уже включено»: инвестор приобретает полностью готовый объект с отделкой, меблировкой, гостиничным сервисом, развитой инфраструктурой и управлением со стороны федерального оператора.

Уже сегодня будущие собственники могут лично познакомиться с концепцией проекта. В открывшемся шоуруме БАШНИ YES представлены полностью готовые апартаменты категорий «Студио» и «Стандарт», где можно оценить качество отделки, меблировки, оснащения и атмосферу будущего отеля еще до принятия инвестиционного решения.

В модели уже предусмотрены ключевые элементы, влияющие на эффективность объекта:

профессиональное управление;

гостиничный сервис 4*;

маркетинг и работа с каналами продаж с использованием клиентской базы федерального оператора;

инфраструктура для гостей;

система загрузки и эксплуатации;

онлайн-отчетность для собственников.

Таким образом, собственник получает возможность участвовать в гостиничном бизнесе без необходимости заниматься его ежедневным управлением. Как показывает практика, сильные решения редко строятся только на обещаниях доходности. Чаще всего они основаны на системе, в которой все необходимое для работы актива уже предусмотрено.

БАШНИ YES ООО СЗ «АВРОРА» Телефон отдела продаж: +7 (383) 230-00-22 Главный офис продаж: ул. Депутатская, 46, 2-й подъезд, 2-й этаж, офис 2021 Офис продаж и шоурум: ул. Блюхера, 71 Сайт yes-towers.ru Telegram Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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