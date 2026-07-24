Главу «Экорос-Сибири» будут судить по делу о сокрытии налогов на 3 млрд рублей

Следственное управление СКР по Омской области завершило расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ) на сумму свыше 3 млрд руб. в отношении директора ООО «Экорос-Сибирь» Натальи Кателкиной.

Согласно материалам дела, обвиняемая, являясь учредителем и директором компании, с января 2018 по декабрь 2020 года вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведения, касающиеся объема произведенного дизельного топлива и сумм, подлежащих уплате по налогу на добавленную стоимость и акцизам. Всего в бухгалтерской отчетности оказались не учтены 445 тыс. т продукции, от реализации которых «Экорос-Сибирь» не заплатила налогов на сумму более 3 млрд руб.

По решению суда в счет возмещения недоимки наложен арест на объекты недвижимости обвиняемой на сумму 3,17 млрд руб., в том числе на квартиры в Санкт-Петербурге, а также дорогие автомобили.

ООО «Экорос-Сибирь» с мая 2025 года находится в процедуре банкротства (наблюдение). По данным ФНС на 1 июня 2026 года, налоговая задолженность составляет 5,6 млрд руб. Из этой суммы задолженность по налогам, сборам и взносам — 3,1 млрд руб., пени и штрафы — 2,5 млрд руб. Компания была основана в 2011 году.

Михаил Кичанов