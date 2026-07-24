Количество ДТП на М5 в Челябинской области сократилось на треть

Филиал «Уралуправтодор» в Челябинске опубилковал статистику ДТП на М5 за первое полугодие 2026 года. Количество происшествий на федеральных автодорогах региона снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметная динамика зафиксирована на трассе М5 «Урал», где число аварий сократилось на 29% (с 59 до 42 случаев).

Смертность в результате ДТП на челябинском отрезке М5 снизилась на 44% (с 18 до 10 погибших), количество раненых — на 29% (до 64 человек). На федеральной трассе Р-254 «Иртыш» число происшествий уменьшилось на 38%, а количество погибших сократилось вдвое. Также ведомство отмечает снижение числа «тяжелых» аварий с летальным исходом на автодороге А-310 (Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном) на 63%.

В «Уралуправтодоре» связывают улучшение показателей с масштабными работами по приведению дорожной сети в нормативное состояние. В частности, на М5 завершается ремонт 20-километрового участка у города Сим и устройство слоев износа на протяжении 116 км в горнозаводской зоне. На трассе «Иртыш» осенью планируется сдать в эксплуатацию расширенный до четырех полос участок с 25-го по 37-й километр.

Евгений Рыженьков