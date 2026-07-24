Совфед утвердил назначения Александра Коновалова и Виктории Коробченко в КС

Совет Федерации на пленарном заседании назначил Александра Коновалова на пост зампреда Конституционного суда (КС), а Викторию Коробченко — судьей КС. Они займут должности с 1 октября 2026 года.

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20 июля кандидатуры господина Коновалова и госпожи Коробченко представил президент Владимир Путин. Вчера их единогласно поддержал профильный комитет Совфеда.

Александр Коновалов в 2008–2020 годах занимал пост министра юстиции России. В 2020 году его назначили полпредом президента в Конституционном суде, а в апреле прошлого года — судьей КС. Действующий зампред КС Людмила Жаркова покидает свой пост — в октябре она выходит в отставку.

Виктория Коробченко ранее занимала должность главы управления конституционных основ трудового законодательства и социальной защиты секретариата Конституционного суда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сенаторы не усомнились в кандидатах».