Александр Коновалов станет заместителем председателя Конституционного суда

Президент Владимир Путин представил судью Конституционного суда (КС) РФ и бывшего министра юстиции Александра Коновалова к назначению на должность зампреда КС, об этом сообщил в канале в «Максе» председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Действующий зампред КС Людмила Жаркова покидает свой пост — в октябре она выходит в отставку, ранее сообщали «Ведомости» и подтверждает источник «Ъ», близкий к КС. Назначение Коновалова также предполагается с 1 октября, говорится в сообщении сенатора.

В 2008–2020 годах Александр Коновалов занимал пост министра юстиции РФ, в 2020 году был назначен полпредом президента в Конституционном суде, а в апреле прошлого года — судьей КС.

Также президент представил к назначению на должность судьи КС Викторию Коробченко — сейчас она возглавляет управление конституционных основ трудового законодательства и социальной защиты секретариата КС.

Как ожидается, профильный комитет верхней палаты предварительно обсудит представленные главой государства кандидатуры на заседании 23 июля, а назначение судей состоится на пленарном заседании 24 июля.

Анастасия Корня