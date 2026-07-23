Сенаторы не усомнились в кандидатах

Профильный комитет Совета федерации 23 июля единогласно поддержал назначение Александра Коновалова заместителем председателя Конституционного суда (КС). Кандидатура Виктории Коробченко, представленной к назначению судьей КС, тоже ни у кого возражений не вызвала, хотя председатель КС Валерий Зорькин и счел необходимым вступить в заочную дискуссию с критиками этого кадрового решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Коновалов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Александр Коновалов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству на своем заседании поддержал представление президента о назначении с 1 октября экс-министра юстиции, судьи КС Александра Коновалова заместителем председателя КС. Он сменит уходящую в отставку Людмилу Жаркову. Сам господин Коновалов напомнил сенаторам, что всего 15 месяцев назад они рассматривали вопрос о его назначении судьей КС и он был уверен, что возвращаться в эту аудиторию ему уже не придется, так как должность судьи КС — вершина карьеры любого юриста.

Жизнь показала, что назначение Александра Коновалова в КС — «удивительный и очень хороший вариант», подтвердил председатель КС Валерий Зорькин.

Однако, отметил он, господин Коновалов также обладает большим опытом работы на разных государственных должностях (министром, прокурором, полпредом президента в КС) и с этой точки зрения оказался вне конкуренции.

К компетенции кандидата вопросов ни у кого нет, резюмировал глава комитета Андрей Клишас. Но все-таки счел нужным поинтересоваться у кандидата в зампреды, какие из решений КС последнего времени оказали наибольшее влияние на практику и законодательство. Тот признался, что считает очень важным первое порученное ему дело, в котором речь шла о выдаче принудительной лицензии на лекарства (см. “Ъ” от 13 марта).

Правда, признался Александр Коновалов, он, наверное, немного перестарался, написав проект постановления на 94 листах, чем всерьез напугал коллег.

Но судья надеется, что благодаря затраченным усилиям это решение КС встало в один ряд с лучшими образцами мировой юстиции.

Кандидатура кандидата в судьи Виктории Коробченко, которая работает начальником управления конституционных основ трудового законодательства и социальной защиты секретариата КС, также не вызвала нареканий у сенаторов. Правда, тут уже сам Валерий Зорькин счел необходимым вступить в полемику с неназванными критиками, которые считают карьеру сотрудника аппарата КС недостаточно яркой. «Что это вот — опять из аппарата, почему из аппарата?..» — процитировал он подобные комментарии. Но за плечами у госпожи Коробченко 25 лет преподавательской работы на юридическом факультете СПбГУ, то есть она владеет доктриной и разбирается в практической работе суда, подчеркнул глава КС. Кроме того, КС сейчас очень не хватает специалиста именно по трудовому и социальному праву, а Виктория Коробченко специализировалась в этих областях под руководством ныне покойного зампреда КС Сергея Маврина.

Конечно, работа с судьей Мавриным — это колоссальный опыт, согласился Андрей Клишас. После этого госпожа Коробченко подробно рассказала сенаторам о специфике обращений в КС, связанных с нарушением трудовых прав.

Как признался господин Клишас, ему часто приходится слышать, что Трудовой кодекс — это пережиток и неактуальный документ.

Есть ли необходимость в принятии нового, поинтересовался он у будущей судьи. Обычно такие решения связаны с изменением экономической формации, которая требует новой модели регулирования трудовых отношений, но сейчас предпосылок к этому нет, пояснила госпожа Коробченко. Несмотря на процессы цифровизации и распространение нетипичных форм занятости, системных и значимых дефектов нормы ТК не содержат — не случайно КС крайне редко признает их противоречащими Конституции, а чаще ограничивается толкованием, добавила она.

Сенатор Владимир Якушев попросил будущую судью «обратить самое серьезное внимание» на регулирование правоотношений, связанных с участием в СВО.

В этой сфере принято уже около 200 законов, но с их применением на местах возникают проблемы, посетовал он. Тема для общества очень чувствительная, здесь особенно важно «создавать правильную практику правоприменения вот этой новой системы законов», настаивал сенатор. Конечно, КС делает все возможное, чтобы максимально защищать права этой категории, успокоила его Виктория Коробченко. А Валерий Зорькин добавил, что сейчас КС приходится корректировать не столько законы (они по большей части вполне качественные), сколько практику их применения — такая возможность появилась у суда благодаря поправкам к профильному закону. «И сейчас остается очень большая задача — чтобы огромная сила правоприменения правильно применяла законы. И слава богу, Конституционный суд есть»,— резюмировал господин Зорькин.

Анастасия Корня