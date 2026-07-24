Юрген Клопп возглавил сборную Германии по футболу

Юрген Клопп назначен на должность главного тренера сборной Германии по футболу. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Agustin Marcarian / Reuters Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до 2030 года. На этом посту он сменил Юлиана Нагельсмана, контракт с которым был расторгнут после поражения немцев от команды Парагвая (1:1, 3:4 — по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

С 2015 по 2024 год Юрген Клопп руководил «Ливерпулем». Он привел клуб к победе в чемпионате, кубке и суперкубке страны. Также команда выиграла Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Кроме того, специалист возглавлял немецкие «Боруссию» (Дортмунд) и «Майнц». В последние годы немец занимал пост руководителя футбольного направления в корпорации Red Bull.

Подробнее — в материале «Ъ» «Юлиан Нагельсман освободил Германию от себя».

Таисия Орлова