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Юрген Клопп возглавил сборную Германии по футболу

Юрген Клопп назначен на должность главного тренера сборной Германии по футболу. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф.

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до 2030 года. На этом посту он сменил Юлиана Нагельсмана, контракт с которым был расторгнут после поражения немцев от команды Парагвая (1:1, 3:4 — по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

С 2015 по 2024 год Юрген Клопп руководил «Ливерпулем». Он привел клуб к победе в чемпионате, кубке и суперкубке страны. Также команда выиграла Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Кроме того, специалист возглавлял немецкие «Боруссию» (Дортмунд) и «Майнц». В последние годы немец занимал пост руководителя футбольного направления в корпорации Red Bull.

Подробнее — в материале «Ъ» «Юлиан Нагельсман освободил Германию от себя».

Таисия Орлова

Составлено ИИ-Ассистентъ

Немецкий футбольный союз (DFB) давно проявлял интерес к Юргену Клоппу, рассматривая его как предпочтительного преемника Юлиана Нагельсмана. После отставки Нагельсмана, которая произошла из-за неудовлетворительных результатов сборной Германии, DFB объявил о намерении начать переговоры с Клоппом, который выразил готовность занять эту должность. При этом Клопп ранее занимал пост главы глобального футбольного подразделения в системе Red Bull, куда перешел после ухода из «Ливерпуля».

Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года, сменив на этом посту Ханси Флика. Флик был уволен из-за провала на чемпионате мира 2022 года и серии поражений в товарищеских матчах. До Нагельсмана DFB не увольнял тренеров на протяжении почти ста лет, предыдущие наставники завершали работу по истечении контракта или завершении цикла турниров.

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