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Юлиан Нагельсман освободил Германию от себя

Главным тренером немецкой сборной станет Юрген Клопп

Крах сборной Германии на чемпионате мира по футболу в Северной Америке, кажется, вернет на тренерскую скамейку одного из самых популярных футбольных специалистов. Немецкий футбольный союз (DFB), уволив с поста наставника команды спустя несколько дней после ее поражения в 1/16 финала первенства от парагвайцев молодого Юлиана Нагельсмана, решил заменить его намного более опытным Юргеном Клоппом. Клопп два года назад расстался с «Ливерпулем», для поклонников которого превратился в почти культовую фигуру, и с тех пор занимался менеджерской деятельностью в корпорации Red Bull.

Юлиан Нагельсман (слева) и Юрген Клопп

Юлиан Нагельсман (слева) и Юрген Клопп

Фото: Uwe Anspach / dpa Picture-Alliance / AFP

Юлиан Нагельсман (слева) и Юрген Клопп

Фото: Uwe Anspach / dpa Picture-Alliance / AFP

Немецкий футбольный союз объявил о расторжении контракта с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом. Срок соглашения истекал в 2028 году. По данным Bild, решение о прекращении его действия было принято на «кризисном» совещании в DFB, важнейшей темой которого была неустойка специалиста, составившая в итоге €7 млн. В своем заявлении, посвященном отставке, Нагельсман признался, что «много думал» в последние дни и пришел к выводу, что немецкая команда заслуживает «начать с чистого листа».

Президент DFB Бернд Нойендорф, объясняя причины увольнения Юлиана Нагельсмана, ограничился указанием на то, что ее выступление на чемпионате мира в Северной Америке «не соответствовало нашим стандартам».

Чрезвычайно молодому (сейчас ему 38 лет) Юлиану Нагельсману доверили сборную, являющуюся одним из ярчайших футбольных брендов, осенью 2023 года. А за год до его назначения на мировом первенстве в Катаре немцы, четырехкратные чемпионы мира, второй раз подряд сошли с дистанции уже на групповом этапе. До этого такой же конфуз случился с командой, всегда отличавшейся исключительной «живучестью» и стабильностью, в 2018-м в России. В Нагельсмане, уже неплохо проявившем себя в клубном футболе, видели человека со свежим взглядом, полного интересных идей, которые позволят сборной Германии закрепиться на прежнем уровне. А первый крупный турнир, на котором он ее возглавлял, предположения, казалось, подтвердил. На домашнем чемпионате Европы летом 2024 года немцы сошли в четвертьфинале, но будущие победители испанцы дожали их с огромным трудом, в дополнительное время.

На турнир, который принимают США, Канада и Мексика, сборная Германии отправилась в статусе одного из фаворитов. В заявке множество знаменитостей, рядом с матерыми футболистами — только что созревшие или еще дозревающие таланты. Однако североамериканская кампания вылилась для нее примерно в то же самое, что и российская с катарской. В группе немцы заняли первое место, но провели лишь один убедительный матч — против дебютантов из крошечного Кюрасао, которых разбили со счетом 7:1. Команду Кот д’Ивуара они одолели кое-как, забив решающий гол в компенсированное время, эквадорцам проиграли, а затем потерпели катастрофу в стартовом раунде play-off, уступив после ничьей — 1:1 — в серии пенальти котировавшимся гораздо ниже парагвайцам. На этом чемпионате мира с его расширенным форматом стартовым раундом была не 1/8, как раньше, а 1/16 финала. Иными словами, никакого шага вперед по сравнению с прошлыми турнирами сборная Германии не сделала.

Юлиан Нагельсман после поражения давал понять, что собирается продолжать тренировать сборную. Однако градус критики в его адрес со стороны представителей немецкого футбольного сообщества оказался таким, что тяжело было представить, как ему удастся удержаться в должности. Нагельсмана обвиняли и просто в плохой подготовке команды, и в конкретных просчетах: зачем-то взял на турнир уже ушедшего из сборной 40-летнего вратаря Мануэля Нойера, посадив в запас прекрасно игравшего в квалификации Оливера Баумана, Йозуа Киммиха из профильной опорной зоны отправил на фланг.

Кому достанется тренерский пост после Юлиана Нагельсмана, уже понятно. DFB объявил, что инициировал переговоры с Юргеном Клоппом, который уже «сигнализировал» о «принципиальном согласии» его занять.

Таким образом, провал Нагельсмана вернет, видимо, на тренерскую скамейку одного из самых популярных футбольных специалистов. Юрген Клопп, которому в июне исполнилось 59 лет, еще недавно был идолом поклонников «Ливерпуля». В английском клубе он появился в середине минувшего десятилетия и завоевал с ним кучу призов, выиграв английское первенство, трижды выйдя в финал Лиги чемпионов и в 2019 году взяв наиболее престижный еврокубок.

Юрген Клопп

Юрген Клопп

Фото: Eric Gay / AP

Юрген Клопп

Фото: Eric Gay / AP

Два года назад Клопп покинул «Ливерпуль» по собственному желанию, захотев отдохнуть от активной тренерской деятельности. Он принял предложение компании Red Bull, став руководителем ее футбольного направления, в которое интегрированы пять клубов из разных стран мира, в том числе австрийский «Зальцбург» и немецкий «Лейпциг», сочетающие погоню за достойными турнирными результатами с воспитанием и апгрейдом игроков.

Алексей Доспехов

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