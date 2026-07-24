В Верхнеуральском районе автомобиль врезался в газовую опору, есть погибший

В поселке Смеловский Верхнеуральского района произошло ДТП. Автомобиль с тремя людьми врезался в газовую опору. Один из них погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

Авария случилась в 05:50 24 июля. По предварительным данным, 24-летний водитель «Лады» не справился с управлением, съехал в левый кювет и столкнулся с газовой опорой. Он скончался на месте. В автомобиле находились пассажиры 20 и 35 лет. Первый получил травмы, а второй не пострадал.

ГАИ выяснила, что у погибшего не было водительских прав. На месте ДТП работает полиция.