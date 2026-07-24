Осужденному на 10 лет директору стройфирмы отказали в УДО в Новосибирске

Бывшему директору новосибирской строительной компании «Сумет» Владимиру Зуркову, отбывающему 10-летний срок за обман дольщиков, отказали в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом рассказали в Первомайском райсуде Новосибирска. Судебное заседание состоялось 23 июля. Это была третья попытка застройщика выйти досрочно на свободу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Приговор экс-главе обанкротившейся стройфирмы «Сумет» вынесли еще в 2016 году. Тогда предприниматель не явился на заключительное судебное заседание, и его объявили в розыск. В 2018 году застройщика задержали в Москве. Отбывать наказание его отправили в ИК №3 общего режима, расположенную в Первомайском районе Новосибирска.

Согласно материалам следствия, с середины 2000-х годов стройфирма «Сумет», специализировавшаяся на возведении монолитного жилья экономкласса, стала замораживать работы на нескольких стройплощадках в Ленинском и Дзержинском районах Новосибирска. Более 913 дольщиков так и не въехали в оплаченные ими квартиры. Ущерб составил примерно 900 млн руб.

Владимиру Зуркову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенных средств) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Сам застройщик вину не признал: в ходе следствия он заявлял, что был плохим управленцем, но денег не похищал.

Илья Николаев