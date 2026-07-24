В Барнауле объявлен тендер на разработку проектов капремонта двух бомбоубежищ

Аукцион на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту двух бомбоубежищ объявили в Барнауле. Сумма контракта составит 10,1 млн руб. Заказчиком выступило МУП «Горэлектротранс», следует из данных ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

На разработку проектно-сметной документации заказчик отводит 120 дней. Беспрепятственный доступ инвалидов в бомбоубежище проектами предусмотрен не будет. Бомбоубежища находятся по адресам: ул. Гридасова, 5 и ул. Титова, 52.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 10 августа, победителя определят 14 августа.

Михаил Кичанов