Четыре сибирских банка и «Анжерский НПЗ» вошли в 21-й пакет санкций ЕС

В рамках 21-го пакета санкций Евросоюза против России были заморожены активы, а также введен запрет на предоставление денежных средств 94 банкам, четыре из которых основаны в Сибирском федеральном округе. Согласно документу, речь идет о банке «Акцепт» (Новосибирск), «Кузнецкбизнесбанке» (Новокузнецк), «Сибсоцбанке» (Барнаул) и «БКС Банке» (Новосибирск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Также в санкционный список вошли ООО «Анжерская нефтегазовая компания» и Анжерский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ, Кузбасс). Ограничения коснулись АО «Высочайший» (GV Gold), одного из горнодобывающих предприятий со штаб-квартирой в Бодайбо Иркутской области, и ПАО «Южуралзолото группа компаний», в состав которого входит Сибирский хаб. По собственным данным компании, в Красноярском крае организация имеет восемь активов, еще один располагается в Республике Хакасия.

21-й пакет санкций ЕС стал наиболее масштабным за последние четыре года. В списке — 48 физлиц и 170 организаций.

Как писал «Ъ», вечером 23 июля Минобороны США опубликовало список из 33 российских научных, образовательных и научно-производственных организаций, включенных в перечень иностранных учреждений, которые представляют угрозу интересам национальной безопасности. Всего в него вошли 130 организаций из России, Китая и Ирана. В частности, в документе указан ряд научных организаций Сибирского отделения РАН — Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН, Институт физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН, Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН.

Александра Стрелкова