Суд на Урале отменил оправдательный приговор по делу о заказном убийстве
В Екатеринбурге Свердловский областной суд оправдательный приговор 42-летней Натальи Исаевой по делу об организации приготовления к заказному убийству
Фото: Пресс-служба судов Свердловской области
Кировский районный суд заново рассмотрит уголовное дело, но в другом составе.
Следствие полагало, что обвиняемая из-за разногласий с бывшим сожителем по поводу встреч с общим ребенком наняла исполнителя убийства и пообещала вознаграждение в 276,9 тыс. руб. О готовящемся преступлении «киллер» сообщил потенциальной жертве, который обратился в правоохранительные органы. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей по ходатайству подсудимой. Присяжные пришли к выводу об отсутствии события преступления и оправдали ее.