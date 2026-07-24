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Суд на Урале отменил оправдательный приговор по делу о заказном убийстве

В Екатеринбурге Свердловский областной суд оправдательный приговор 42-летней Натальи Исаевой по делу об организации приготовления к заказному убийству

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Кировский районный суд заново рассмотрит уголовное дело, но в другом составе.

Следствие полагало, что обвиняемая из-за разногласий с бывшим сожителем по поводу встреч с общим ребенком наняла исполнителя убийства и пообещала вознаграждение в 276,9 тыс. руб. О готовящемся преступлении «киллер» сообщил потенциальной жертве, который обратился в правоохранительные органы. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей по ходатайству подсудимой. Присяжные пришли к выводу об отсутствии события преступления и оправдали ее.

Ирина Пичурина

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