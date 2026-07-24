Кандидаты ЛДПР и «Справедливой России» раскрыли доходы перед выборами в Госдуму

Центральная избирательная комиссия обнародовала сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы от Челябинской области, выдвинутых партиями ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Согласно декларациям за 2025 год, финансовым лидером среди представителей системной оппозиции в регионе стал депутат законодательного собрания от СРЗП Егор Бабкин. Данные доступны на сайте ЦИК РФ.

Доход господина Бабкина за отчетный период составил 21,5 млн руб. При этом кандидат обладает самой высокой ликвидностью в своем партийном списке: на его 23 банковских счетах аккумулировано более 13,9 млн руб. Лидер челябинских эсеров, депутат Госдумы Валерий Гартунг отчитался о заработке в 12,2 млн руб., однако остаток на его счетах значительно скромнее — 447,7 тыс. руб. Еще один действующий парламентарий Василий Швецов задекларировал 7,9 млн руб. дохода при накоплениях в размере 9 млн руб.

В списке ЛДПР наиболее состоятельным кандидатом является депутат регионального парламента Виталий Пашин. Его годовой доход превысил 13,5 млн руб., а на восьми банковских счетах находится 7,3 млн руб. Остальные представители либерал-демократов продемонстрировали умеренные показатели: Алексей Беседин заработал 4,5 млн руб. (при остатке на счетах 60,3 тыс. руб.), а военнослужащий Руслан Мухамадьяров — 4 млн руб.

Наименьший уровень доходов в списках обеих партий зафиксирован у депутата Челябинской гордумы Анны Мадаминовой (СРЗП) — 539,1 тыс. руб. и депутата Антона Кудинова (ЛДПР) — 1,5 млн руб. Примечательно, что у кандидата от СРЗП Дмитрия Сумина, заработавшего 1,3 млн руб., на 11 банковских счетах в общей сложности осталось всего 5,1 тыс. руб.

Евгений Рыженьков