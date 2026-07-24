СКР возбудил дело о теракте после украинских ударов по Ленинградской области
Мирные жители пострадали после атаки украинских БПЛА по логистическому объекту во Всеволожском районе Ленинградской области, их число уточняется, сообщила пресс-служба СКР. Ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК).
В ночь на 24 июля территорию региона атаковали 59 беспилотников. После удара БПЛА загорелись склады Wildberries в деревне Новосаратовка (Всеволожский район). Губернатор Александр Дрозденко сообщил о троих пострадавших: они госпитализированы с травмами средней тяжести.
Беспилотники также атаковали склады маркетплейса в Шушарах и Уткиной Заводи. В пресс-службе компании заверили, что пострадавших на этих объектах нет, а все сотрудники были оперативно эвакуированы. «Совместно с профильными службами ведем работы по устранению последствий», — написала основательница Wildberries Татьяна Ким в Telegram-канале.
Следственный комитет России ранее неоднократно возбуждал уголовные дела о терактах и других преступлениях после атак беспилотников и обстрелов в различных приграничных регионах, включая Белгородскую, Курскую, Воронежскую, Нижегородскую, Астраханскую области и Крым. Эти атаки приводили к повреждениям гражданских объектов, жилых домов, инфраструктуры и к ранению или гибели мирных жителей. К сентябрю 2023 года Следственный комитет сообщал о заведении около 7000 уголовных дел по фактам преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, в мае 2023 года СКР возбудил аналогичное дело о теракте после попадания беспилотника в жилой дом в Воронеже, а также расследовал атаки украинских беспилотников на жилые дома в Новороссийске.
В ряде случаев введение режима чрезвычайной ситуации или опасности атаки БПЛА сопровождало подобные инциденты. Например, после атаки беспилотников в Ижевске был введен режим ЧС. В Москве после атаки беспилотников органы прокуратуры предостерегали от распространения недостоверной информации. Парламентская комиссия РФ по расследованию преступлений Украины в отношении детей также рекомендовала инициировать признание ВСУ террористической организацией, указывая на многочисленные атаки с применением беспилотников, в том числе в Курской области.