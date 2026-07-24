Wildberries заявила об отсутствии пострадавших при ударе по складу в Ленобласти
При ночной атаке БПЛА на склады Wildberries в Ленинградской области никто не пострадал, заявила пресс-служба RWB. Губернатор Александр Дрозденко несколько часов назад сообщил о троих пострадавших из-за пожара на объектах компании в деревне Новосаратовка.
«По предварительной информации, пострадавших на объектах компании в Петербурге и Ленобласти нет, все были заблаговременно эвакуированы и находились в безопасности», — заверили в компании.
В ночь на 24 июля регион атаковали 59 БПЛА. Склады Wildberries загорелись в деревне Новосаратовка на границе с Санкт-Петербургом после удара беспилотника, сообщал Александр Дрозденко. Три человека госпитализированы с травмами средней тяжести. Маркетплейс также сообщил о приостановке работы складов в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге.
Это не первый случай атаки БПЛА на Ленинградскую область. Ранее уже были инциденты, когда беспилотники сбивались над регионом, а также объявлялся режим воздушной опасности. Например, 13 марта был сбит беспилотник над нефтеперерабатывающим заводом в Киришской промзоне, где в результате атаки фиксировались повреждения. Также ранее сообщалось о возгорании терминала НОВАТЭКа в порту Усть-Луга из-за падения обломков БПЛА.
Wildberries уже сталкивалась с крупным пожаром на складе в Шушарах 13 января 2024 года, когда возгорание охватило 70 тыс. кв. м, пострадали два человека, а общий ущерб оценивался в миллиарды рублей. После этого инцидента компания строила новый склад в Ленинградской области взамен сгоревшего. Пожары на складах маркетплейсов не являются единичным случаем, аналогичные происшествия ранее фиксировались и у Ozon.