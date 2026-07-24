Wildberries заявила об отсутствии пострадавших при ударе по складу в Ленобласти

При ночной атаке БПЛА на склады Wildberries в Ленинградской области никто не пострадал, заявила пресс-служба RWB. Губернатор Александр Дрозденко несколько часов назад сообщил о троих пострадавших из-за пожара на объектах компании в деревне Новосаратовка.

«По предварительной информации, пострадавших на объектах компании в Петербурге и Ленобласти нет, все были заблаговременно эвакуированы и находились в безопасности», — заверили в компании.

В ночь на 24 июля регион атаковали 59 БПЛА. Склады Wildberries загорелись в деревне Новосаратовка на границе с Санкт-Петербургом после удара беспилотника, сообщал Александр Дрозденко. Три человека госпитализированы с травмами средней тяжести. Маркетплейс также сообщил о приостановке работы складов в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге.