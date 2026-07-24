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Свыше 30 человек утонули в Югре с начала сезона

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) с начала купального сезона утонул 31 человек, включая шестерых детей, сообщили в региональном МЧС. Всего в округе произошло 40 инцидентов на водоемах — были спасены 24 человека, в том числе пять детей.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

С начала года на территории Уральского федерального округа (УрФО) на водоемах погибли 102 человека, из них более половины пришлось на июнь. Полпред Артем Жога потребовал усилить профилактику в регионах: обследовать водоемы и работать с населением.

Ирина Пичурина

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