Жога потребовал усилить профилактику из-за большого числа утонувших на Урале

С начала года на территории Уральского федерального округа (УрФО) на водоемах погибли 102 человека, из них более половины пришлось на июнь, передает уральское полпредство со ссылкой на данные полпреда УрФО Артема Жоги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Жога провел по этому поводу оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. «Это огромные цифры и ужасные трагедии, которые мы обязаны пресекать. Прошу усилить профилактику в регионах: продолжить обследования водоемов и излюбленных жителями мест купания, работать с населением — напоминать правила поведения на воде, а также разъяснять, к каким последствиям может привести их игнорирование»,— поручил полпред.

На совещании также поднимались другие актуальные темы. Так, из-за повышенного спроса на бензин и дизель в отдельных случаях создавался искусственный дефицит. Этот вопрос находится на контроле полпреда и губернаторов. Кроме того, Артему Жоге доложили о восстановлении Кушвы (Свердловская область) после урагана, а также о лесных пожарах в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО-Югра и ЯНАО).

Ирина Пичурина