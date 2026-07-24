В Челябинской и Курганской областях из-за жары ограничили движение фур

На всех федеральных трассах Челябинской и Курганской областей 24 июля ограничат движение для тяжеловесного транспорта. В этот день прогнозируется повышение температуры воздуха до +32°C, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

Ограничения действуют с 8:00 до 22:00. Их вводят для сохранения дорожного покрытия, которое может деформироваться в жару под весом транспорта.

«Ограничение касается транспорта, масса которого с грузом или без груза, или нагрузка на ось которого превышает допустимую массу транспортного средства или допустимую нагрузку на ось, установленные правительством РФ»,— отметили в «Уралуправтодоре».

Ольга Воробьева