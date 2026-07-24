В пригороде Челябинска построят новый микрорайон на 120 тыс. квадратов

Госкорпорация Дом.РФ объявила аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории в Сосновском районе Челябинской области. На торги выставили два участка общей площадью 81,98 га в поселке Пригородный. Начальная цена — 73,4 млн руб, следует из информации о лоте.

Согласно условиям КРТ, градостроительный потенциал площадки составляет не менее 120 тыс. кв. м малоэтажного жилья. Участки находятся в непосредственной близости от Новоградского тракта и окружены лесом. Помимо жилой застройки, инвестор должен будет обеспечить территорию необходимой инфраструктурой.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 31 августа 2026 года. Сами торги в форме электронного аукциона назначены на 4 сентября. Сумма задатка для участников составляет 7,35 млн руб.

Евгений Рыженьков