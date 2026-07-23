Кандидат в Госдуму от ЛДПР по Удмуртии Володоманов заработал 7,4 млн рублей

Депутат Госсовета Удмуртии Владимир Володоманов, идущий на выборы в Госдуму от ЛДПР, заработал 7,4 млн руб. за 2025 год. Это следует из сведений о доходах кандидатов на сайте ЦИК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В списке по Удмуртии, Коми и Кировской области господин Володоманов второй. У него четыре счета, на которых лежат 361,6 тыс. руб. В его собственности одна квартира площадью 60,7 кв. м в Удмуртии. Акций, транспорта и иных активов нет. Среди источников дохода — зарплата в строительной компании «Удск», где он работает гендиректором, продажа имущества и Ижевский опытно-механический завод (прочее). Отметим, что Владимир Володоманов выдвигается также и по одномандатному округу.

Еще один представитель Удмуртии в региональной группе, занимающий пятую строчку, — депутат Госсовета республики Артемий Лошаков. Он заработал 5,63 млн руб. Это зарплата председателя СПК «Чутырский», соцпособия и продажа имущества. У него четыре счета, общая сумма остатка — 227,1 тыс. руб. Господин Лошаков владеет участком на 2 тыс. кв. м, домом на 162,2 кв. м и квартирой в 83,4 кв. м (доля — 9/10). Среди его имущества два автомобиля — Skoda Kodiaq 2020 года выпуска (от 1,5 до 3,1 млн руб. сейчас) и Mazda CX-60 2024-го (от 4,7 до 7,9 млн руб.).

Региональную группу возглавляет координатор реготделения партии в Кировской области, депутат местного заксобрания Павел Дорофеев. Он отчитался о доходах в 20,78 млн руб. Среди источников — предпринимательская деятельность, продажа имущества и проценты по вкладам. Недвижимостью он не владеет. Есть три автомобиля — Volkswagen Tiguan 2021 года выпуска (около 2,5-3,8 млн руб.), Kia Rio 2019-го (от 435 тыс. до 2,1 млн руб.) и внедорожник Soueast S09 2024-го (3,8 млн руб.).

Напомним, о своих доходах уже отчитались представители «Единой России», КПРФ и «Новых людей». В частности, глава Удмуртии Александр Бречалов заработал 8,77 млн руб. За пять лет его доходы выросли почти вдвое.

Подробнее о благосостоянии кандидатов на выборы в Госдуму от Удмуртии — в материале «Пред мандатом отчитаться».