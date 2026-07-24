В Иркутске арестовали мужчину, ранившего трех человек в супермаркете

Свердловский районный суд Иркутска рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Приангарья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам суда, фигурант дела решил ограбить один из супермаркетов, расположенных в Свердловском округе Иркутска. Вооруженный шилом, он собрал в торговом зале пакет с продуктами и, не оплатив товар, направился к выходу. Когда сотрудник магазина попытался его остановить, он нанес ему колотые ранения. Также пострадали покупатель и прохожий, которые помогали задерживать злоумышленника. Отмечается, что ранения получили 17- и 16-летние молодые люди и мужчина.

Вскоре обвиняемый был задержан на улице экипажем патрульно-постовой службы полиции, который руководствовался полученным в магазине описанием преступника. Решением суда иркутянин отправлен на два месяца в СИЗО.

Михаил Кичанов