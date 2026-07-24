Челябинский «Трактор» подписал контракт с канадским нападающим Нэйтаном Легаре

Хоккейный клуб «Трактор» заключил соглашение с канадским форвардом Нэйтаном Легаре. Контракт с 25-летним игроком рассчитан до конца сезона 2026/2027, сообщили в пресс-службе челябинской команды.

Генеральный менеджер клуба Алексей Волков пояснил, что приглашение Легаре обусловлено необходимостью усиления атаки мобильным и агрессивным крайним нападающим. По словам господина Волкова, сильными сторонами хоккеиста являются боевые качества, эффективность при игре в меньшинстве и технические показатели броска.

Нэйтан Легаре — уроженец Монреаля, в 2019 году был выбран клубом «Питтсбург Пингвинз» в третьем раунде драфта НХЛ под общим 74-м номером. Его карьера развивалась преимущественно в Юниорской лиге Квебека (QMJHL), где он становился лучшим снайпером плей-офф, и в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В сезоне 2024/2025 Легаре дебютировал в НХЛ в составе «Нью-Джерси Девилз». Всего в активе форварда четыре матча в Национальной хоккейной лиге и более 200 игр в АХЛ, где он набрал 45 очков и 178 штрафных минут.

Евгений Рыженьков