Иранские активы разложили по полочкам

В КНР может находиться от $20 млрд до $50 млрд заблокированных средств Исламской Республики Иран. Как сообщает The Wall Street Journal, общая сумма таких активов по всему миру может составлять до $100 млрд. Часть средств заморожена еще с 1979 года, когда в стране произошла исламская революция. Однако большая часть связана с платежами по иранской нефти и американскими санкциями против страны в последние годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

По данным The Wall Street Journal, КНР — крупнейший в мире держатель замороженных иранских активов. На втором месте по объемам таких активов находится Ирак ($15 млрд). Третье место делят Индия и Южная Корея — по $7 млрд.

Первая крупная заморозка последовала еще в годы Исламской революции в Иране.

14 ноября 1979 года тогдашний президент Джимми Картер заблокировал те иранские активы, которые находились под юрисдикцией США, после того как в Иране было захвачено американское посольство. Сумма замороженных средств составила около $12 млрд, которые в виде наличных и золота находились в американских банках. Впрочем, большая часть этих активов была разблокирована в соответствии с Алжирскими соглашениями 1981 года, которые положили конец кризису с заложниками.

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Основная часть нынешних заблокированных активов приходится на выплаты за поставки иранской нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии. Так, например, соседний Ирак, у которого достаточно своей нефти, закупал в Иране в основном электроэнергию для соседних районов, а также товары широкого потребления. Существенные объемы замороженных активов хранятся также в Катаре — $6 млрд, еще $3 млрд — в Японии, по $2 млрд — в США и Люксембурге, еще $1 млрд — в Омане.

Значительная часть обсуждаемых денежных средств связана с 2018 годом, когда Дональд Трамп вывел США из подписанной при Бараке Обаме ядерной сделки 2015 года и возобновил действия санкций.

Это существенно ограничило доступ Ирана к доходам от нефти и зарубежным банковским каналам. Кампания Трампа по «максимальному давлению» на Иран включает в себя и вторичные санкции в отношении третьих стран и банков, работающих с Ираном.

По мнению опрошенных WSJ экспертов, власти Ирана не надеются на скорую разморозку всех активов, а нацелены на освобождение лишь четвертой части из них — около $24 млрд. Накануне иранское издание Mehr со ссылкой на источники сообщало, что Вашингтон готов разморозить $12 млрд принадлежащих Ирану средств до начала 60-дневных переговоров, а еще $12 млрд — после финальных договоренностей. Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал эту информацию не соответствующей действительности.

Евгений Хвостик