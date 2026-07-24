Глава FIDE Дворкович временно покинул свой пост из-за санкций ЕС

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что на время оставляет свой пост главы организации из-за введенных против него европейских санкций. Исполняющим обязанности президента будет его заместитель, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд, сообщил господин Дворкович.

«Я хочу однозначно заявить, что считаю это решение (о вводе санкций.— "Ъ") незаконным и несправедливым, и оно будет незамедлительно оспорено всеми возможными способами. Я убежден, что справедливость восторжествует»,— сообщается в заявлении президента организации.

54-летний господин Дворкович возглавляет FIDE с 2018 года. В 2022 году его переизбрали на этот пост. В Евросоюзе решение о введении санкций обосновали тем, что Аркадий Дворкович публично выступал в поддержку интеграции Крыма и новых территорий в состав РФ. Также в ведомстве обратили внимание, что Федерация шахмат России, где господин Дворкович состоит в попечительском совете, проводит соревнования на этих территориях.

В 21-й пакет санкций вошли и другие представители российского спорта, в том числе министр спорта Михаил Дегтярев, экс-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и председатель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.