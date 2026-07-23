Сбербанк уточнил информацию о приостановке обслуживания валютных карт Visa

Сбербанк (MOEX: SBER) прекратит обслуживать с 1 сентября только неактивные валютные карты Visa, которыми клиенты долго не пользовались, а также мультивалютные карты, функционал которых больше не поддерживается. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Ранее Сбербанк разослал клиентам сообщения с рекомендацией заранее закрыть валютные и мультивалютные карты Visa и перевести остаток денег на другие счета из-за скорого прекращения их обслуживания.

«Все средства клиентов полностью сохранены и доступны. Изменения не затрагивают обслуживание действующих мультивалютных счетов и валютных счетов клиентов»,— уточнила пресс-служба Сбербанка.

Visa и Mastercard прекратили сотрудничество с Россией весной 2022 года. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут постепенно выводиться из обращения в России, сообщал Центробанк.