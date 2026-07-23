Сбербанк уточнил информацию о приостановке обслуживания валютных карт Visa
Сбербанк (MOEX: SBER) прекратит обслуживать с 1 сентября только неактивные валютные карты Visa, которыми клиенты долго не пользовались, а также мультивалютные карты, функционал которых больше не поддерживается. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Ранее Сбербанк разослал клиентам сообщения с рекомендацией заранее закрыть валютные и мультивалютные карты Visa и перевести остаток денег на другие счета из-за скорого прекращения их обслуживания.
«Все средства клиентов полностью сохранены и доступны. Изменения не затрагивают обслуживание действующих мультивалютных счетов и валютных счетов клиентов»,— уточнила пресс-служба Сбербанка.
Visa и Mastercard прекратили сотрудничество с Россией весной 2022 года. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут постепенно выводиться из обращения в России, сообщал Центробанк.
Международные платёжные системы Visa и Mastercard приостановили деятельность в России в марте 2022 года. Внутри страны их карты продолжали работать, так как транзакции обрабатывались Национальной системой платежных карт (НСПК), однако за границей и в иностранных интернет-магазинах оплата этими картами стала невозможной. Российские банки рекомендовали использовать карты «Мир» и рассматривали возможность выпуска кобейджинговых карт «Мир»-UnionPay.
К концу 2024 года у карт Visa и Mastercard начали истекать сертификаты безопасности чипов. Хотя Центробанк России заявлял, что проблемы затронут менее 1% устройств, в некоторых банках, например в «Т-Банке», с 2025 года банкоматы могут перестать принимать эти карты. НСПК также планировала постепенно вывести карты Visa и Mastercard из оборота, ссылаясь на вопросы безопасности.
В 2023 году глава Сбербанка Герман Греф отметил необходимость конкуренции на рынке платежных инструментов и обсуждал создание альтернативы НСПК. При этом заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял в начале 2025 года, что возвращение Visa и Mastercard в Россию возможно только после снятия американских санкций с НСПК, что он назвал маловероятным. Указывалось, что согласно российскому законодательству, все внутренние транзакции должны проходить через НСПК.
Помимо Сбербанка, другие банки также сокращают обслуживание карт Visa и Mastercard. Например, новосибирский банк «Акцепт» прекратил поддержку карт Visa с июля 2025 года, а «Юникредит-банк» планирует с августа 2026 года остановить перевыпуск дебетовых карт и с 1 сентября заблокировать неактивные дебетовые карты Visa и Mastercard.