Сбербанк прекратит обслуживать валютные карты Visa с 1 сентября

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение Visa и Mastercard приостановить деятельность в России было принято в марте 2022 года в ответ на военную операцию на Украине. Внутри России операции по картам этих систем продолжали обрабатываться через Национальную систему платежных карт (НСПК), что позволяло им функционировать. Однако платежи за рубежом и в иностранных интернет-магазинах с российских карт Visa и Mastercard стали недоступны. Сбербанк рекомендовал клиентам, находящимся за границей, снять наличные или использовать карты "Мир" в странах, где они принимаются.

В дальнейшем, в декабре 2024 года, Т-Банк предупреждал о возможных проблемах с приемом карт Visa и Mastercard в некоторых банкоматах с 2025 года из-за истечения сроков действия сертификатов безопасности чипов. Эта проблема затрагивает не всю сеть устройств, но указывает на постепенный вывод из оборота карт международных платежных систем. В связи с этим банки активно стимулируют клиентов к переходу на карты "Мир", которые полностью обслуживаются российской НСПК.

Сбербанк активно работает над развитием собственных безналичных платежей и заменой иностранных систем. С 2020 года банк внедряет "СберКарту", которая постепенно заменила большинство старых карточных продуктов. Также Сбербанк занимается перевыпуском старых кредитных карт на новые "СберКарты", которые работают на платежной системе "Мир". Это является частью более широкой стратегии банка по созданию российской банковской и IT-экосистемы, ориентированной на внутренний рынок и независимой от иностранных платежных решений.