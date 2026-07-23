Французская TotalEnergies подтвердила планы выйти из «Арктик СПГ-2»

Французская нефтяная компания TotalEnergies намерена передать свои 10% акций в проекте «Арктик СПГ-2» дочерней компании НОВАТЭКа «Нордлайн». Об этом сообщил генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне.

Сделка была одобрена российскими властями и будет завершена в ближайшее время, сказал господин Пуянне в разговоре с инвесторами, передает Reuters.

В июне президент России Владимир Путин разрешил выкупить долю TotalEnergies в «Арктик СПГ-2». Основной акционер проекта — «Нордлайн» (60%). По 10% владеют китайские CNPC и CNOOC, еще 10% — у японского консорциума Mitsui и JOGMEC.

Завод «Арктик СПГ-2» ведет добычу на месторождении Утреннее на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. TotalEnergies вошла в проект в 2018 году. «Арктик СПГ-2» попал под санкции США в ноябре 2023 года, после чего все иностранные акционеры объявили форс-мажор по обязательствам. У TotalEnergies остаются доли в самом НОВАТЭКе и в проекте «Ямал СПГ-2», которые не находятся под санкциями.

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