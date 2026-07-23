Французская TotalEnergies подтвердила планы выйти из «Арктик СПГ-2»
Французская нефтяная компания TotalEnergies намерена передать свои 10% акций в проекте «Арктик СПГ-2» дочерней компании НОВАТЭКа «Нордлайн». Об этом сообщил генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне.
Сделка была одобрена российскими властями и будет завершена в ближайшее время, сказал господин Пуянне в разговоре с инвесторами, передает Reuters.
В июне президент России Владимир Путин разрешил выкупить долю TotalEnergies в «Арктик СПГ-2». Основной акционер проекта — «Нордлайн» (60%). По 10% владеют китайские CNPC и CNOOC, еще 10% — у японского консорциума Mitsui и JOGMEC.
Завод «Арктик СПГ-2» ведет добычу на месторождении Утреннее на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. TotalEnergies вошла в проект в 2018 году. «Арктик СПГ-2» попал под санкции США в ноябре 2023 года, после чего все иностранные акционеры объявили форс-мажор по обязательствам. У TotalEnergies остаются доли в самом НОВАТЭКе и в проекте «Ямал СПГ-2», которые не находятся под санкциями.
Подробнее — в материале «Ъ» «Тотальное исключение».
Решение TotalEnergies о передаче акций НОВАТЭКу последовало за объявлением форс-мажора иностранными акционерами проекта «Арктик СПГ-2» в декабре 2023 года из-за санкций США. Эти санкции, введенные в ноябре 2023 года, запретили все операции с проектом и затронули его подрядчиков, что, по словам американских властей, было направлено на то, чтобы «задушить» «Арктик СПГ-2».
TotalEnergies заморозила новые инвестиции в «Арктик СПГ-2» еще в марте 2022 года, так как санкции ЕС запретили новые вложения в энергетические проекты в России. В 2022 году компания также списала стоимость всех своих российских активов, включая долю в «Арктик СПГ-2», оценив ее в $4,1 млрд. Изначально TotalEnergies в 2018 году заплатила около $2,55 млрд за свою долю в проекте и должна была инвестировать еще около $1,5 млрд.
Проект «Арктик СПГ-2», общей стоимостью более $25 млрд, предполагает строительство трех технологических линий мощностью 6,6 млн тонн СПГ в год каждая. После введения санкций запуск третьей линии был приостановлен, а сам проект столкнулся с проблемами в финансировании и обеспечении танкерами ледового класса, что замедлило выход на полную мощность. НОВАТЭК предупредил клиентов о форс-мажоре по поставкам СПГ из проекта.