Турбины не крутятся назад

Структуре Андрея Черномырдина, сына Виктора Черномырдина, не удалось убедить Верховный суд в незаконности решения правительственной комиссии, согласовавшей продажу энергетического бизнеса Caterpillar фонду Balchug Capital. Компания настаивает, что заключила договор купли-продажи активов, а подкомиссия могла быть введена в заблуждение. В Balchug Capital подчеркивают, что действовали в соответствии с законодательством и намерены развивать бизнес, допуская привлечение партнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрею Черномырдину не удалось отстоять свою точку зрения на продажу активов американской Caterpillar в суде

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Андрею Черномырдину не удалось отстоять свою точку зрения на продажу активов американской Caterpillar в суде

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) признал законным решение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, согласовавшей продажу активов американской Caterpillar структуре фонда Balchug Capital. Это следует из сообщения ВС от 23 июля.

В апреле ООО «Соммарива» Андрея Черномырдина, сына Виктора Черномырдина и бывшего акционера «Стройтрансгаза», подало иск об оспаривании решения комиссии в ВС. «Соммарива» хотела приобрести «Катерпиллар Евразия», «Солар Турбинс СиАйЭс», «Катерпиллар Дистрибьюшн Интернейшнл» и «Электро-Мотив Локомотив Текнолоджис» — поставщика энергетических установок, бизнес по обслуживанию и ремонту газотурбинного оборудования и структуру, управляющую складом в Химках площадью 17,5 тыс. кв. м. Но уже в мае эти активы перешли к ООО «Инвестиционные решения», которым владеет Balchug Capital. После продажи бывшие структуры Caterpillar были переименованы в «Евразия», СТС, «Дистрибьюшн Интернейшнл» и ЭМЛТ.

Как отметил ВС, сделка была совершена на основании правового акта подкомиссии и разрешения президента. Ответчики, говорится в сообщении суда, указали, что истец игнорирует наличие положительного эффекта от более высокой стоимости активов для бюджета. В ВС заключили, что решение о передачи доли было направлено на обеспечение финансовой стабильности РФ, не нарушает интересов и не создает препятствий для экономической деятельности истца. Полный текст решения пока не опубликован. “Ъ” направил вопросы в Минфин, который представлял в споре ответчика.

Основатель и директор Balchug Capital Давид Амарян передал “Ъ”, что в фонде не сомневались в решении, отметив, что сделка была проведена в соответствии с законодательством.

По его словам, Balchug Capital выстроил новые цепочки поставок и работает над обновлением линейки техники. Продавать активы фонд не планирует, но не исключает привлечения партнера, добавил господин Амарян.

В 2025 году «Соммарива» подала в Арбитражный суд Москвы иск к структурам Caterpillar с требованием предоставить согласие на продажу долей в указанных компаниях (см. “Ъ” от 24 сентября 2025 года). В апреле 2026 года суд в иске отказал, компания обжалует это решение. «Соммарива» также подала иск о признании недействительным договора купли-продажи и передачи долей, попросив запретить регистрационные действия и наложить арест на счета ответчиков, но суд в принятии обеспечительных мер отказал. Заседание по этому иску назначено на 31 июля.

Как сказано в материалах суда, «Соммарива» начала переговоры с Caterpillar о покупке долей в компаниях в сентябре 2024 года, в январе 2025 года была получена подписанная представителем продавцов оферта — письмо с договором купли-продажи. По этим условиям «Соммарива» обязывалась приобрести доли за 2,73 млрд руб., оплатить добровольный взнос в бюджет в размере 2,39 млрд руб., обратиться за разрешением в правительственную комиссию и ФАС, оплатить обязательства Caterpillar перед покупаемыми предприятиями. Но, указывали в «Соммарива», Caterpillar уклонялась от исполнения договора купли-продажи. Как рассказывал источник “Ъ”, в Caterpillar нашли второго покупателя — Balchug Capital. «Инвестиционные решения» (ранее «ПСК — Новые решения») в 2023 году получили разрешение президента на покупку завода Caterpillar в Тосно и лизинговой компании.

В «Соммарива» заявили “Ъ”, что компания подала апелляционную жалобу на решение ВС, которое пока не вступило в законную силу. В компании настаивают, что она не «претендент» на активы, а отстаивает заключенный договор с Caterpillar.

По мнению «Соммарива», совместное заявление «Инвестиционных решений» и покупаемого общества ввело в заблуждение подкомиссию. Так, продолжают в компании, «Инвестиционные решения» привлекли заемные средства в иностранной валюте на свой счет за рубежом, а для погашения займа вывели средства покупаемых обществ из РФ. В «Соммарива» добавили, что взнос в бюджет в ее заявке в комиссию, которая была подана за пять месяцев до заявки «Инвестиционных решений», был в два раза больше.

Партнер адвокатского бюро «Нортия» Денис Гудков считает, что шансы «Соммарива» в ВС изначально были невысокими. По его словам, суды в принципе неохотно вмешиваются в решения и проверяют скорее то, соблюден ли порядок, а не насколько удачно выбран покупатель. По его словам, чтобы отменить решение, «Соммарива» нужно было доказать сразу две вещи: что при одобрении сделки был нарушен установленный порядок и что этим нарушено ее собственное право. А для второго, продолжает юрист, требовалось подтвердить наличие договора или опциона с Caterpillar, но в других спорах суды посчитали, что стороны так и не договорились окончательно. Старший юрист Forte Tax & Law Артем Еретенко говорит, что «Соммарива» также могла ссылаться на нарушение интересов в части равного рассмотрения обращения о выдаче разрешения на сделку без необоснованного предпочтения другому претенденту.

Юрист Forward Legal Максим Игнатов считает, что основная борьба может продолжиться в арбитражных судах в рамках исков «Соммарива» к бывшим структурам Caterpillar и приобретателю активов. Но, по его словам, так как «конкурирующая» сделка уже исполнена, наиболее реалистичным сценарием может быть взыскание убытков, если истец докажет недобросовестность контрагента в ходе переговоров.

Анатолий Костырев, Ольга Мордюшенко, Николай Сергеев