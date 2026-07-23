Пожар на складе Wildberries в Невинномысске потушили

Спасатели потушили пожар на складе Wildberries в Невинномысске Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. Возгорание началось после удара беспилотников ВСУ в ночь на 22 июля.

При ударе по складу пострадали пять человек. Одного из них госпитализировали.

ВСУ начали атаковать склады Wildberries 18 июля. Тогда под удар попали логистические центры в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске. 22 июля, помимо склада в Невинномысске, был атакован объект в Краснодаре. Работу пока возобновил только склад в Котовске.

О мерах поддержки для продавцов Wildberries — в материале «Ъ» «Селлерам пропишут успокоительное».