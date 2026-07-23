Минфин России утвердил два новых выпуска облигаций федерального займа

Минфин России зарегистрировал два новых выпуска облигаций федерального займа с переменным купонным доходом на общую сумму 1,5 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На аукционах будут представлены ОФЗ-ПК 29030 с погашением в октябре 2037 года в объеме 500 млрд руб. и ОФЗ-ПК 29031 с погашением в июле 2042 года в объеме 1 трлн руб. Даты размещения гособлигаций будут определены после того, как Минфин решит возобновить проведение аукционов ОФЗ.

20 июля Минфин объявил о приостановке проведения аукционов по размещению ОФЗ на неопределенный срок для стабилизации ситуации на рынке. До этого ведомство отменяло аукционы трижды за месяц.

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