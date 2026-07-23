Минфин России утвердил два новых выпуска облигаций федерального займа
Минфин утвердил два выпуска ОФЗ с переменным купоном на 1,5 трлн рублей
Минфин России зарегистрировал два новых выпуска облигаций федерального займа с переменным купонным доходом на общую сумму 1,5 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На аукционах будут представлены ОФЗ-ПК 29030 с погашением в октябре 2037 года в объеме 500 млрд руб. и ОФЗ-ПК 29031 с погашением в июле 2042 года в объеме 1 трлн руб. Даты размещения гособлигаций будут определены после того, как Минфин решит возобновить проведение аукционов ОФЗ.
20 июля Минфин объявил о приостановке проведения аукционов по размещению ОФЗ на неопределенный срок для стабилизации ситуации на рынке. До этого ведомство отменяло аукционы трижды за месяц.
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Минфин Российской Федерации (Минфин России) выпускает облигации федерального займа (ОФЗ) для внутренних заимствований и пополнения бюджета страны. Отложенные аукционы связаны с проблемами привлечения достаточного объема средств. Так, в августе 2024 года Минфин не добрал средств на аукционе ОФЗ с переменным купоном из-за отсутствия избыточной ликвидности у банков, а аукционы 29 мая и 5 июня 2024 года были отменены из-за высокой волатильности на долговом рынке. Это происходило и ранее: в 2023 году Минфин уже приостанавливал аукционы гособлигаций, ссылаясь на волатильность на рынке, и не смог выполнить план по размещению ОФЗ во втором квартале 2023 года.
Ситуация с увеличением объема регистраций новых выпусков ОФЗ-ПК свидетельствует о вероятном росте бюджетного дефицита и необходимости активнее привлекать деньги. В 2025 году ожидается увеличение планового объема заимствований Минфина до 7 трлн рублей, для выполнения которого потребуется комбинировать классические выпуски ОФЗ с флоатерами (ОФЗ-ПК).