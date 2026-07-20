Минфин приостановил аукционы по ОФЗ
Минфин России приостанавливает аукционы по размещению облигаций федерального займа для стабилизации ситуации на рынке, сообщили в ведомстве. О возобновлении аукционов ОФЗ министерство сообщит дополнительно.
«Настоящим Минфин России информирует о приостановке аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении проведения аукционов по размещению ОФЗ будет сообщено дополнительно», — сообщила пресс-служба ведомства.
Индекс гособлигаций Мосбиржи (RGBI), по данным на 18:29 мск, составлял 110,44 пункта. После объявления Минфина, по данным на 19:18 мск, индекс вырос на 0,76% — до 111,28 пункта. Индекс Мосбиржи (IMOEX) на предыдущем закрытии равнялся 1 958,43 пункта. По данным на 19:00 мск, он составил 2000,69 пункта.
Минфин России неоднократно приостанавливал аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Например, в 2022 году ведомство прерывало аукционы из-за волатильности на финансовых рынках, связанной с опасениями конфликта между Россией и Украиной и угрозы западных санкций. Похожие отмены происходили и в прошлые годы, часто по причине отсутствия заявок по «приемлемым уровням цен» или для стабилизации рыночной ситуации.
Минфин также временно приостанавливал размещение ОФЗ для физических лиц (ОФЗ-н) с марта 2022 года из-за ухудшения условий заимствований и заявлял, что не планирует возобновлять их выпуск. В целом, решения о проведении или отмене аукционов принимаются с учетом текущей рыночной конъюнктуры, волатильности и доходности облигаций. Приостановка операций на валютном рынке также могла влиять на эти решения.
Такие перерывы в размещении ОФЗ влияют на выполнение годовых планов заимствований, которые могут корректироваться, а также оказывают влияние на рынок, например, на индекс государственных облигаций. Ожидания участников рынка относительно монетарной политики Банка России и стабильности финансового рынка играют ключевую роль в формировании спроса на ОФЗ.