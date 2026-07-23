Госдума приняла закон о бесплатном ЭКО для супруг и вдов участников СВО

Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет законов (1,2,3), согласно которым государство будет оплачивать супругам участников СВО процедуры ЭКО и искусственной инсеминации. Воспользоваться этой мерой поддержки женщины смогут и в случае гибели супругов.

Сейчас ЭКО доступно семейным парам, где у одного из супругов или у обоих стоит диагноз «бесплодие», а также одиноким женщинам с таким диагнозом. Законопроект меняет эти условия для семей ветеранов боевых действий, состоящих в браке.

Предполагается, что мужчина за свой счет сдает сперму в любом медучреждении и оплачивает ее хранение. Затем он заверяет у нотариуса согласие на использование биологического материала в постмортальном периоде и согласие быть записанным отцом ребенка. Если военнослужащий и его супруга захотят в дальнейшем сделать ЭКО или искусственную инсеминацию на основе этого биоматериала, то им не нужно будет доказывать государству наличие бесплодия. В случае смерти ветерана его супруга сможет бесплатно воспользоваться репродуктивными технологиями для зачатия в течение пяти лет с момента гибели мужа.

Пакет поправок был внесен на рассмотрение в Госдуму в марте 2026 года группой сенаторов и депутатов, в числе которых Владимир Якушев (ЕР), Яна Лантратова (СРЗП) и Нина Останина (КПРФ). В пояснительной записке авторы указывали, что о необходимости изменений заявляли сами жены участников СВО «в разных регионах страны». «Мужчины уходят защищать Родину часто совсем юными, многие еще не успели стать отцами. Во время короткого отпуска это не всегда становится возможным. А тем более в случае гибели супруга жены лишаются возможности стать матерями и родить детей от своих возлюбленных»,— говорится в записке. Кроме того, «ситуация усугубляется поведением противника, применяющего оскопление по отношению к российским мужчинам, что при сохранении жизни лишает их репродуктивной функции и обрекает на бездетность», отмечают депутаты.

Документы вносят изменения в законы «О ветеранах», «Об актах гражданского состояния», а также в Семейный кодекс. В случае одобрения инициативы в Совете федерации изменения вступят в силу с 1 декабря 2026 года.

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов — об использовании биоматериала погибших ветеранов для ЭКО в колонке для «Ъ».

Полина Мотызлевская