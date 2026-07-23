В Екатеринбурге выполнили более 90% годового плана по ремонту дорог

В Екатеринбурге выполнили более 90% плана по ремонту дорог на 2026 год. Полностью завершены работы на 15 объектах, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Всего в этом году в городе отремонтируют 21 участок общей площадью 370 тыс. кв. м. Из них девять объектов обновляют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Так, участок улицы Стрелочников уже отремонтирован с применением асфальтобетона по технологии Superpave, которая хорошо зарекомендовала себя на других объектах уральской столицы. Также здесь выполнили частичный ремонт тротуаров.

На улице Челюскинцев ремонт находится в начальной стадии. Подрядчик меняет бортовой камень на проезжей части. В дальнейшем планируется отремонтировать проезжую часть методом фрезерования с устройством двухслойного покрытия из асфальтобетона. До конца сентября строители приведут в порядок тротуары, восстановят газоны и нанесут дорожную разметку.

На улице Колмогорова работы находятся на финальном этапе: обновлен бортовой камень, уложено новое асфальтобетонное покрытие по одной стороне улицы, продолжается ремонт второй стороны тротуара. После этого специалисты нанесут дорожную разметку. Завершить объект планируется в начале августа.

В настоящий момент работы продолжаются на шести участках, в том числе на улицах Титова, Колмогорова, Одинарка, Энгельса и Ангарской.

Ранее сообщалось, что для пассажиров аэропорта Кольцово в Екатеринбурге изменили место входа в здание на время обновления дороги на привокзальной площади.

Полина Бабинцева