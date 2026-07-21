Вход в аэропорт Кольцово изменили из-за обновления дороги

Для пассажиров аэропорта Кольцово в Екатеринбурге изменили место входа в здание на время обновления дороги на привокзальной площади, сообщили в пресс-службе аэропорта. Демонтаж покрытия начался сегодня утром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Вход и выход в аэровокзальный комплекс на некоторый период будет осуществляться через терминал А, на время работ также будет открыта дополнительная входная группа. Кроме того, попасть в Кольцово можно через переход в отеле «Азимут». Ближе к отелю, напротив терминала А, временно перенесут остановки городских автобусов, следующих в Екатеринбург, а также в поселок Кольцово.

Перед зданием аэропорта Кольцово в этом году запланировано благоустройство привокзальной площади — подготовительные работы в пешеходной зоне начались еще в первой половине июля. В первую очередь будет обновлен участок перед международным терминалом. В новом тротуарном покрытии будут использованы природный камень и тротуарная плитка разного оттенка. В ходе реконструкции площади перед терминалами разобьют газоны с деревьями и другими растениями, появятся скамейки и детская площадка.

Ирина Пичурина