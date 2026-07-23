21-й пакет санкций ЕС: что попало под новые ограничения против России
Каллас: в 21-й пакет вошло наибольшее количество санкций за четыре года
Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. Совет ЕС в сообщении отметил, что новые ограничения направлены на ослабление российской экономики и военно-промышленного комплекса. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, в пакет вошло наибольшее количество санкций за четыре года. “Ъ” собрал главное о запретах в 21-м пакете санкций.
Глава евродипломатии Кая Каллас
Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ
Банки и криптовалюта
- Введены санкции против 170 организаций и 48 физических лиц.
- Замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств распространяется на 94 банка и крупные финансовые институты.
- Под санкции попали 33 кредитно-финансовые организации и 4 иностранных банка: банк из Киргизии, связанный с использованием СПФС, и три банка из третьих стран.
- Введены санкции против четырех новых объектов, связанных с компанией A7 из-за ее связей в Африке.
- Под запрет на проведение транзакций попали 14 платформ в сфере криптоактивов из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и Белоруссии.
- Введены санкции против россиян, состоящих в советах директоров компаний криптоиндустрии или владеющих долями в них.
- Введен запрет европейскому бизнесу на транзакции с 2 российскими портами и 4 аэропортами.
Нефть и танкеры
- Введены санкции против 18 организаций и 1 физлица в российском нефтяном секторе.
- Введены ограничения против трех НПЗ в России и одного в Белоруссии, компании по продаже белорусских нефтепродуктов в России, завода в Грузии, перерабатывающего российскую нефть, и пяти нефтетрейдеров.
- Заморожен «потолок цен» на российскую нефть на уровне $44 за баррель до 15 июля 2027 года.
- Расширены санкции против российских металлургии и золота, введены ограничения против «одной из важнейших алмазодобывающих» компаний.
- Компании Европы обязаны уведомлять Еврокомиссию в случае продажи России СПГ-танкеров. ЕС намерен в будущем ограничить такие сделки.
- Под ограничения попал еще 41 танкер, общее число подсанкционных судов достигло 673. Впервые под санкции попали компании, занимающиеся бункеровкой и наймом экипажей для этих судов.
ВПК и участники СВО
- Введены санкции против более 50 предприятий военно-промышленного комплекса, включая 37 российских производителей БПЛА дальнего действия.
- Создана правовая основа для введения визового запрета в отношении участников СВО.
Пакет с пакетами
Хроника и суть всех европейских санкций против России