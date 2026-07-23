21-й пакет санкций ЕС: что попало под новые ограничения против России

Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. Совет ЕС в сообщении отметил, что новые ограничения направлены на ослабление российской экономики и военно-промышленного комплекса. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, в пакет вошло наибольшее количество санкций за четыре года. “Ъ” собрал главное о запретах в 21-м пакете санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава евродипломатии Кая Каллас

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ Глава евродипломатии Кая Каллас

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Банки и криптовалюта

Введены санкции против 170 организаций и 48 физических лиц.

Замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств распространяется на 94 банка и крупные финансовые институты.

Под санкции попали 33 кредитно-финансовые организации и 4 иностранных банка: банк из Киргизии, связанный с использованием СПФС, и три банка из третьих стран.

Введены санкции против четырех новых объектов, связанных с компанией A7 из-за ее связей в Африке.

Под запрет на проведение транзакций попали 14 платформ в сфере криптоактивов из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и Белоруссии.

Введены санкции против россиян, состоящих в советах директоров компаний криптоиндустрии или владеющих долями в них.

Введен запрет европейскому бизнесу на транзакции с 2 российскими портами и 4 аэропортами.

Нефть и танкеры

Введены санкции против 18 организаций и 1 физлица в российском нефтяном секторе.

Введены ограничения против трех НПЗ в России и одного в Белоруссии, компании по продаже белорусских нефтепродуктов в России, завода в Грузии, перерабатывающего российскую нефть, и пяти нефтетрейдеров.

Заморожен «потолок цен» на российскую нефть на уровне $44 за баррель до 15 июля 2027 года.

Расширены санкции против российских металлургии и золота, введены ограничения против «одной из важнейших алмазодобывающих» компаний.

Компании Европы обязаны уведомлять Еврокомиссию в случае продажи России СПГ-танкеров. ЕС намерен в будущем ограничить такие сделки.

Под ограничения попал еще 41 танкер, общее число подсанкционных судов достигло 673. Впервые под санкции попали компании, занимающиеся бункеровкой и наймом экипажей для этих судов.

ВПК и участники СВО

Введены санкции против более 50 предприятий военно-промышленного комплекса, включая 37 российских производителей БПЛА дальнего действия.

Создана правовая основа для введения визового запрета в отношении участников СВО.

Анна Токарева